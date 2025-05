Bono auf dem roten Teppich in Cannes

Der 65-jährige Sänger Bono war nach Cannes gekommen, um dort seine Dokumentation "Bono: Stories of Surrender"' vorzustellen. Er nutze seine Zeit auf dem Teppich für eine besondere Formation. Gemeinsam mit seinem Bandkollegen The Edge und mit Sean Penn posierte er mit mehreren ukrainischen Soldaten.

Der Dokumentarfilm "Bono: Stories of Surrender" basiert auf der gleichnamigen Solobühnenshow von Bono, in der er tief in sein Innenleben blicken lässt. Er spricht darin über Kunst, Musik, Politik, seinen Aktivismus und gibt auch sehr persönliche Einblicke in sein Familienleben.