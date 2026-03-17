Wohnungsnot in Deutschland: Wenn die Miete arm macht
von Max Hübner und Sue Odenthal
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Eine aktuelle Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zeigt: In Deutschland sind deutlich mehr Menschen von Armut betroffen, wenn die Wohnkosten wie Miete und Strom vom Einkommen abgezogen werden.
Gleichzeitig hat sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Vor allem in Städten und Ballungsgebieten sind die Angebotsmieten selbst für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen kaum noch bezahlbar.