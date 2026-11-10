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Wirecard-Prozess vor Abschluss: Lehren aus dem Wirtschaftsskandal

Wirecard-Prozess vor dem Abschluss: Lehren aus dem größten deutschen Wirtschaftsskandal

von Peter Aumeier, Petra Neubauer und Christoph Söller

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Markus Braun im Gericht zu Wirecard-Verhandlungen

Sechs Jahre nach dem Wirecard-Skandal geht der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun in die Schlussphase. Während sein Vorstandskollege Jan Marsalek weiterhin auf der Flucht.

Doch wie viel Wahrheit kann dieser Prozess noch ans Licht bringen?

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