Wirecard-Prozess vor dem Abschluss: Lehren aus dem größten deutschen Wirtschaftsskandal
von Peter Aumeier, Petra Neubauer und Christoph Söller
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Sechs Jahre nach dem Wirecard-Skandal geht der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun in die Schlussphase. Während sein Vorstandskollege Jan Marsalek weiterhin auf der Flucht.
Doch wie viel Wahrheit kann dieser Prozess noch ans Licht bringen?
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