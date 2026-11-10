Wirecard-Prozess vor dem Abschluss: Lehren aus dem größten deutschen Wirtschaftsskandal

von Peter Aumeier, Petra Neubauer und Christoph Söller 10.11.2026 | 21:00 |

Sechs Jahre nach dem Wirecard-Skandal geht der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun in die Schlussphase. Während sein Vorstandskollege Jan Marsalek weiterhin auf der Flucht.