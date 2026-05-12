Zu viele Pillen, zu viele Eingriffe – Wenn Medizin im Alter schadet

Tatsächlich weisen Studien darauf hin, dass Fehlanreize im Gesundheitssystem erhebliche Kosten verursachen, die nicht dem Patientenwohl dienen. In manchen Fällen können medizinische Maßnahmen sogar belastend oder gesundheitlich nachteilig sein. Betroffen sind sowohl der Einsatz von Medikamenten als auch stationäre Behandlungen im Krankenhaus.