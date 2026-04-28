Vergewaltigungsvorwurf im Jugendzentrum: Wer schützt die Mädchen?

Vorwurf der Vergewaltigung im Jugendzentrum - Wer schützt die Mädchen?
von N. Ermagan, B. Frenkel, D. Gebhard und M. Haselrieder
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In einem städtischen Jugendzentrum in Berlin-Neukölln soll ein 16-jähriges Mädchen von einem Jungen vergewaltigt worden sein. Weder Jugendzentrum noch Jugendamt meldeten die mutmaßliche Tat.
Der Fall hat in Deutschland eine Diskussion über den Schutz von Mädchen ausgelöst.
Insgesamt ist laut der jüngst vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen und sexuellen Übergriffe in Deutschland deutlich gestiegen – um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.