Vergewaltigungsvorwurf im Jugendzentrum: Wer schützt die Mädchen?

Der Fall hat in Deutschland eine Diskussion über den Schutz von Mädchen ausgelöst.



Insgesamt ist laut der jüngst vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen und sexuellen Übergriffe in Deutschland deutlich gestiegen – um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.