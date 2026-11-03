Verdacht auf Erbschleicherei: Konto geplündert, Gold verschwunden

Als eine Nachbarin die Tochter der Ärztin alarmiert, ist es bereits zu spät: Obwohl die Mutter unter gesetzlicher Betreuung steht, sind ihre Konten geplündert, Gold und Familienschmuck aus dem Tresor im Haus verschwunden. Doch was bedeutet das für das Testament? Erben am Ende tatsächlich diejenigen, die möglicherweise auf unlautere Weise an das Vermögen gelangt sind?