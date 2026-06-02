Der Trick mit den Plug-in-Hybriden

So könnten auch nach 2035 Fahrzeuge mit kombiniertem Verbrenner- und Elektroantrieb, sogenannte Plug-in-Hybride, weiterhin zugelassen werden. Doch wissenschaftliche Studien zeigen, dass die tatsächlichen Emissionen dieser Fahrzeuge deutlich höher liegen als bislang angenommen. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Erkenntnisse?