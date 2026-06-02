Sauber gerechnet, dreckig gefahren – Der Trick mit den Plug-in-Hybriden
von Anneliese Heindel und Nathan Niedermeier
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Seit Jahren wird in Deutschland und der EU kontrovers über die Zukunft der Autoindustrie diskutiert. Jetzt plant die Bundesregierung, die bisherigen Regeln für Verbrennungsmotoren aufzuweichen.
So könnten auch nach 2035 Fahrzeuge mit kombiniertem Verbrenner- und Elektroantrieb, sogenannte Plug-in-Hybride, weiterhin zugelassen werden. Doch wissenschaftliche Studien zeigen, dass die tatsächlichen Emissionen dieser Fahrzeuge deutlich höher liegen als bislang angenommen. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Erkenntnisse?