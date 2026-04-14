Teures Krebsmedikament - Wie Krankenkassen unnötig belastet werden
von M. Christoph, Eleni Klotsikas und Sophia Stahl
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Das Krebsmittel Keytruda ist das umsatzstärkste Medikament der Welt. Die Gesundheitskosten dafür sind in Deutschland allein im vergangenen Jahr auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen.
Dass Pharmaunternehmen wie MSD derart hohe Preise verlangen können, liegt auch daran, wie diese in Deutschland festgelegt werden: In den ersten sechs Monaten nach der Marktzulassung darf der Hersteller den Preis für ein patentgeschütztes Medikament diktieren. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen zahlen. Auch bei anschließenden Preisverhandlungen sitzen die Pharmaunternehmen häufig am längeren Hebel.