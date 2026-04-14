Teurer Sprit - Wie die Konzerne trotz Steuersenkung weiter abkassieren

Zwar hat das Bundeskartellamt inzwischen mehr Befugnisse erhalten, kurzfristig dürfte sich das allerdings kaum auf die Spritpreise auswirken. Die schwarz-rote Bundesregierung will Autofahrer nun mit einer Steuersenkung entlasten. Doch profitieren Autofahrer davon – oder kassieren die Konzerne weiter ab?