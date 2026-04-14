Teurer Sprit - Wie die Konzerne trotz Steuersenkung weiter abkassieren
von J. Klaus, G. Krüger, N. Niedermeier, T. Pölitz, S. Sadat und Ch. Salewski
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Die Preise an deutschen Tankstellen bleiben hoch – und die Ölkonzerne verdienen kräftig mit. Denn in Deutschland haben wenige Großkonzerne eine große Marktmacht, etwa im Bereich der Raffinerien.
Zwar hat das Bundeskartellamt inzwischen mehr Befugnisse erhalten, kurzfristig dürfte sich das allerdings kaum auf die Spritpreise auswirken. Die schwarz-rote Bundesregierung will Autofahrer nun mit einer Steuersenkung entlasten. Doch profitieren Autofahrer davon – oder kassieren die Konzerne weiter ab?