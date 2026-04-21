Strahlender Atommüll: Viele Zwischenlager, keine Dauerlösung
von Elisa Miebach und Andreas Wiemers
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Die Weltlage ist unsicherer geworden, doch in Deutschland lagern weiterhin Castorbehälter mit hoch radioaktiven Brennstäben oberirdisch in Zwischenlagern. Ein sicheres Endlager ist nicht in Sicht.
Ein sicheres Endlager tief unter der Erde gilt als einzige dauerhaft tragfähige Lösung, doch die ist noch lange nicht in Sicht – im Gegenteil: Ein neues Gesetz könnte die Suche zum Dauerprojekt machen.
Im Gegenteil: Ein neues Gesetz könnte die Endlagersuche zum Dauerprojekt machen.