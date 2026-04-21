Strahlender Atommüll: Viele Zwischenlager, keine Dauerlösung

Ein sicheres Endlager tief unter der Erde gilt als einzige dauerhaft tragfähige Lösung, doch die ist noch lange nicht in Sicht – im Gegenteil: Ein neues Gesetz könnte die Suche zum Dauerprojekt machen.



Im Gegenteil: Ein neues Gesetz könnte die Endlagersuche zum Dauerprojekt machen.