Im Visier russischer Agenten: Wie deutsche Rüstungsmanager bedroht werden
von Julia Klaus, Nils Metzger und Markus Reichert
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Spionage, Sabotage und Einschüchterung: Russische Operationen und Agenten setzen Europas Rüstungsindustrie zunehmend unter Druck.
"frontal" trifft den Chef eines Start-ups, der untergetaucht ist und nach Ausspähungen einen Anschlag befürchtet. Außerdem berichtet ein mutmaßlicher Wegwerfagent, wie er einen Drohnenhersteller einschüchtern sollte.
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