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Im Visier russischer Agenten: Deutsche Rüstungsmanager bedroht

Im Visier russischer Agenten: Wie deutsche Rüstungsmanager bedroht werden

von Julia Klaus, Nils Metzger und Markus Reichert

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Neues Artilleriewerk von Rheinmetall

Spionage, Sabotage und Einschüchterung: Russische Operationen und Agenten setzen Europas Rüstungsindustrie zunehmend unter Druck.

"frontal" trifft den Chef eines Start-ups, der untergetaucht ist und nach Ausspähungen einen Anschlag befürchtet. Außerdem berichtet ein mutmaßlicher Wegwerfagent, wie er einen Drohnenhersteller einschüchtern sollte.

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