Weniger Geld und volle Wartelisten – Psychotherapeuten schlagen Alarm
von Sue Odenthal
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Im Schnitt warten Kinder und Jugendliche 30 Wochen auf einen Therapieplatz – und die seit Jahren von Politik versprochene Bedarfsplanung für die psychotherapeutische Versorgung bleibt weiter aus.
Statt eines Ausbaus drohen nun neue Einschnitte: Nach Honorarkürzungen von 4,5 Prozent sollen künftig auch die Budgets von Psychotherapeuten gedeckelt werden. Die laufen Sturm. Patienten und Familien machen sich Sorgen: Wird die psychotherapeutische Versorgung jetzt noch schlechter?