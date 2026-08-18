Russland und die Ostdeutschen: Wie die gemeinsame Vergangenheit bis heute wirkt
von Harriet Kloss und Markus Thöß
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An Gedenk- und Friedenstagen versammeln sich in Magdeburg, Torgau oder Berlin Menschen unter pro-russischen Fahnen – darunter NVA-Veteranen, DDR-Nostalgiker, AfD-Abgeordnete und BSW-Anhänger.
Was sie verbindet: ihre Nähe zu Russland, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. "frontal" fragt: Wo endet historisch gewachsene Russland-Sympathie – und wo beginnt Einflussnahme im Sinne von Putins Krieg?