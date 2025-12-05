Recycling für die Tonne: Was bringt Mülltrennung in Deutschland?

von Hans Koberstein und Jörg Moll 05.12.2025 | 21:00 |

Die meisten Menschen in Deutschland trennen ihren Müll sorgfältig. In die gelbe Tonne oder den gelben Sack kommen Verpackungsabfälle, die recycelt werden sollen. Doch viele dieser Abfälle werden nicht wiederverwertet, sondern verbrannt.