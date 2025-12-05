Recycling für die Tonne: Was bringt Mülltrennung in Deutschland?
von Hans Koberstein und Jörg Moll
|
Die meisten Menschen in Deutschland trennen ihren Müll sorgfältig. In die gelbe Tonne oder den gelben Sack kommen Verpackungsabfälle, die recycelt werden sollen. Doch viele dieser Abfälle werden nicht wiederverwertet, sondern verbrannt.
Damit bleibt das eigentliche Ziel des Recyclings – Ressourcen zu schonen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren – häufig unerreicht.
"frontal" geht der Frage nach, warum die Praxis so weit hinter dem Anspruch zurückbleibt.