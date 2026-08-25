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Möbel aus Belarus in Deutschland? – Sanktionen und Zwangsarbeit

Möbel aus Belarus in Deutschland? – Trotz Sanktionen und Zwangsarbeit

von Alexander Bühler, Robert Schmidt und Guntram Schuschke

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Seite auf einem Laptop zeigt einen Holztisch

Möbel aus Belarus dürfen in Deutschland eigentlich nicht angeboten werden. Denn sie gehören zu den Waren aus dem Land, für die in der EU strenge Sanktionen gelten – "frontal"auf Spurensuche.

Doch offenbar gelangen diese Möbel trotzdem auf den europäischen Markt – über verschlungene Lieferketten und andere Länder. Gleichzeitig stehen Hersteller im Verdacht, politische Gefangene zur Arbeit gezwungen zu haben.

"frontal" begibt sich auf Spurensuche quer durch Europa: Wie kommen die Möbel trotz Sanktionen nach Deutschland? Und was hat das Geschäft mit Zwangsarbeit in den Gefängnissen des Lukaschenko-Regimes zu tun?