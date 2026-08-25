Möbel aus Belarus in Deutschland? – Trotz Sanktionen und Zwangsarbeit
von Alexander Bühler, Robert Schmidt und Guntram Schuschke
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Möbel aus Belarus dürfen in Deutschland eigentlich nicht angeboten werden. Denn sie gehören zu den Waren aus dem Land, für die in der EU strenge Sanktionen gelten – "frontal"auf Spurensuche.
Doch offenbar gelangen diese Möbel trotzdem auf den europäischen Markt – über verschlungene Lieferketten und andere Länder. Gleichzeitig stehen Hersteller im Verdacht, politische Gefangene zur Arbeit gezwungen zu haben.
"frontal" begibt sich auf Spurensuche quer durch Europa: Wie kommen die Möbel trotz Sanktionen nach Deutschland? Und was hat das Geschäft mit Zwangsarbeit in den Gefängnissen des Lukaschenko-Regimes zu tun?