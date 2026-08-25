Möbel aus Belarus in Deutschland? – Trotz Sanktionen und Zwangsarbeit

Doch offenbar gelangen diese Möbel trotzdem auf den europäischen Markt – über verschlungene Lieferketten und andere Länder. Gleichzeitig stehen Hersteller im Verdacht, politische Gefangene zur Arbeit gezwungen zu haben.



"frontal" begibt sich auf Spurensuche quer durch Europa: Wie kommen die Möbel trotz Sanktionen nach Deutschland? Und was hat das Geschäft mit Zwangsarbeit in den Gefängnissen des Lukaschenko-Regimes zu tun?



