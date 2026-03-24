Millionencoup Sparkasse Gelsenkirchen: Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?
von Anne Herzlieb, Britta Hilpert, Thomas Münten und Tonja Pölitz
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Sie setzen Spezialbohrer ein oder graben sogar Tunnel - schon mehrmals ist es Tätern gelungen, in Tresorräume zu gelangen, Schließfächer auszuräumen und dabei Millionen zu erbeuten.
"frontal" trifft mehrere Geschädigte, die ihr gesamtes Vermögen verloren haben und bis heute um Entschädigung kämpfen. Wie sicher sind Deutschlands Schließfächer – und hätte der Einbruch von Gelsenkirchen verhindert werden können?