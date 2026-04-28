Lizenz zum Cyberangriff - Mehr Befugnisse für den BND?
von Julia Klaus
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In Zeiten hybrider Bedrohungen soll der BND mehr Befugnisse bekommen und operativ arbeiten dürfen. Bislang beschränkt sich der Dienst vor allem auf Analysen - künftig möglich auch Sabotage und Hacken.
Künftig sollen Sabotage und Hacken möglich sein. Zudem soll der BND erweiterte Speicherfristen für Daten bekommen und Künstliche Intelligenz nutzen dürfen. frontal liegt ein noch nicht abgestimmter Gesetzentwurf vor, der zeigt, was das Bundeskanzleramt plant. Doch zieht die SPD dabei mit?