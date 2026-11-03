Manipulierte Fatbikes: Gefahr durch illegale E-Bikes

Zulässige Pedelecs dagegen dürfen den Motor nur beim Treten unterstützen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen einem zulassungsfreien E-Bike und einem zulassungspflichtigen Kraftfahrzeug. Doch woran lassen sich illegale Fatbikes erkennen? Welche rechtlichen Konsequenzen drohen – und welche Gefahren entstehen für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer?