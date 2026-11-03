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Manipulierte Fatbikes: Gefahr durch illegale E-Bikes

Manipulierte Fatbikes: Gefahr durch illegale E-Bikes

von Kosei Takasaki

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Geparktes Fatbike vor einer Hausfassade

Fatbikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit, doch nicht alle sind im Straßenverkehr legal. Manche Modelle verfügen über Gashebel, überhöhte Motorleistungen oder technische Manipulationen.

Zulässige Pedelecs dagegen dürfen den Motor nur beim Treten unterstützen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen einem zulassungsfreien E-Bike und einem zulassungspflichtigen Kraftfahrzeug. Doch woran lassen sich illegale Fatbikes erkennen? Welche rechtlichen Konsequenzen drohen – und welche Gefahren entstehen für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer?

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