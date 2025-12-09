Machtloses Europa? Ringen um die Zukunft der Ukraine
von Joachim Bartz und Gunnar Krüger
|
Den sogenannten US-Friedensplan für die Ukraine bezeichnen deutsche Außenpolitiker als Kapitulationsplan. Er würde Russland belohnen und eine neue Weltordnung etablieren.
Der Plan würde das Recht des Stärkeren über das Völkerrecht stellen. Zugleich verschärft sich durch die US-Politik die Lage für Europa und die NATO. Denn die USA sehen sich in der Ukraine-Frage zunehmend als neutrale Vermittler statt als Führungsmacht des Verteidigungsbündnisses, während Europa laut der neuen US-Sicherheitsstrategie sogar eine "zivilisatorische Auslöschung" befürchten müsse. Welche Antwort Europa darauf findet, bleibt offen.