Machtloses Europa? Ringen um die Zukunft der Ukraine

von Joachim Bartz und Gunnar Krüger

Dieses Bild aus einem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums am 2. Dezember 2025 zur Verfügung gestellten Video zeigt eine Luftaufnahme eines beschädigten Gebäudes der Nationalen Technischen Universität in Pokrowsk, einer Stadt in der Region Donetsk.

Den sogenannten US-Friedensplan für die Ukraine bezeichnen deutsche Außenpolitiker als Kapitulationsplan. Er würde Russland belohnen und eine neue Weltordnung etablieren.

Der Plan würde das Recht des Stärkeren über das Völkerrecht stellen. Zugleich verschärft sich durch die US-Politik die Lage für Europa und die NATO. Denn die USA sehen sich in der Ukraine-Frage zunehmend als neutrale Vermittler statt als Führungsmacht des Verteidigungsbündnisses, während Europa laut der neuen US-Sicherheitsstrategie sogar eine "zivilisatorische Auslöschung" befürchten müsse. Welche Antwort Europa darauf findet, bleibt offen.