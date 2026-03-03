Baden-Württemberg: Wahlkampf und Wirtschaftskrise

Das einstige "Industrieländle" steckt tief in der Krise: Mittelständische Unternehmen schließen, Beschäftigte verlieren ihre Arbeitsplätze, und Experten warnen vor einer drohenden Deindustrialisierung. Der Wohlstand gerät ins Wanken. Und davon profitieren im Südwesten auch die politischen Ränder – AfD und Die Linke.