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Cash only: Steuerbetrug in der Gastronomie

Cash only: Steuerbetrug in der Gastronomie

von Toralf Brakutt

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Ein Schild mit der Aufschrift «No Card - Cash Only» (Keine Karte - nur Bargeld) steht in einem Café in der Innenstadt auf einem Tresen.

Wer kennt es nicht: das Schild an der Restauranttür – "Keine Kartenzahlung möglich". Was für Gäste vor allem lästig ist, kann für die Finanzbehörden ein Hinweis sein: Werden hier Umsätze verschwiegen?

Manipulierte Kassensysteme können dazu genutzt werden, Einnahmen nicht zu erfassen und so Steuern zu hinterziehen.

Seit 2020 soll die sogenannte Bonpflicht solche Manipulationen erschweren. Doch die Kontrollen bleiben vielerorts rar. Dem Staat entgehen dadurch vermutlich erhebliche Einnahmen. Schätzungen gehen von Steuerausfällen in zweistelliger Milliardenhöhe aus.