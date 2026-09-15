Cash only: Steuerbetrug in der Gastronomie

Manipulierte Kassensysteme können dazu genutzt werden, Einnahmen nicht zu erfassen und so Steuern zu hinterziehen.



Seit 2020 soll die sogenannte Bonpflicht solche Manipulationen erschweren. Doch die Kontrollen bleiben vielerorts rar. Dem Staat entgehen dadurch vermutlich erhebliche Einnahmen. Schätzungen gehen von Steuerausfällen in zweistelliger Milliardenhöhe aus.