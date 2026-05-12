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Kampfroboter an der Ukraine-Front

Kampfroboter an der Ukraine-Front

von Joachim Bartz

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Ukrainische Soldaten lenken ferngesteuerten Kampfroboter am Boden.

Der Einsatz unbemannter Waffensysteme verändert die moderne Kriegsführung grundlegend: Mit bodengestützten Kampfrobotern gleicht die ukrainische Armee ihre personelle Unterlegenheit an der Front aus.

Westliche Armeen wie die Bundeswehr beobachten diese Entwicklung aufmerksam, denn Experten sehen darin einen tiefgreifenden Wandel militärischer Strategien – sprechen von einer Revolution in der Kriegsführung.

Klar ist: Mit dem wachsenden Einsatz autonomer und KI-gestützter Systeme rücken zugleich zentrale ethische und völkerrechtliche Fragen in den Fokus: Welche Regeln gelten künftig im Krieg – und wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden?