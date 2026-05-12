Kampfroboter an der Ukraine-Front

Westliche Armeen wie die Bundeswehr beobachten diese Entwicklung aufmerksam, denn Experten sehen darin einen tiefgreifenden Wandel militärischer Strategien – sprechen von einer Revolution in der Kriegsführung.



Klar ist: Mit dem wachsenden Einsatz autonomer und KI-gestützter Systeme rücken zugleich zentrale ethische und völkerrechtliche Fragen in den Fokus: Welche Regeln gelten künftig im Krieg – und wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden?