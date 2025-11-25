Hybride Angriffe aus Russland: Deutsche Unternehmen im Visier
von Julia Klaus
|
Cyberangriffe auf Energieversorger, Ausspähversuche gegen Rüstungskonzerne - deutsche Unternehmen berichten von hybriden Angriffen und verdächtigen Russland. Wie viel wirklich passiert, ist unklar.
Es fehlt ein Lagebild, das die vielfältigen Attacken erfasst. Aus Sorge vor Geschäftsschädigung wollen die meisten Unternehmen nicht darüber sprechen. Dabei beläuft sich der Schaden durch Sabotage, Spionage und Diebstahl in der deutschen Wirtschaft zuletzt auf 289 Milliarden Euro im Jahr.