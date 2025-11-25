Hybride Angriffe aus Russland: Deutsche Unternehmen im Visier

Es fehlt ein Lagebild, das die vielfältigen Attacken erfasst. Aus Sorge vor Geschäftsschädigung wollen die meisten Unternehmen nicht darüber sprechen. Dabei beläuft sich der Schaden durch Sabotage, Spionage und Diebstahl in der deutschen Wirtschaft zuletzt auf 289 Milliarden Euro im Jahr.