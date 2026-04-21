Hoher Spritpreis: Wer zahlt für die Entlastungen?
von A. Herzlieb, S. Moritz-Möller, T. Pölitz, M. Reichert und S. Sadat
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Es knirscht in der CDU – und auch zwischen Union und Wirtschaft. Auslöser sind die angekündigten Entlastungsmaßnahmen angesichts hoher Energie- und Mobilitätskosten.
Es hagelt Kritik am Tankrabatt und der 1.000-Euro-Prämie – eine steuerfreie Sonderzahlung von Arbeitgebern, auf die jedoch kein Anspruch besteht. Unternehmer und Ökonomen zweifeln an der Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen.