Gen Z auf der Straße - Zwischen Protest und Krawall
von Kathrin Haas und Michael Haselrieder
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Zehntausende junge Menschen demonstrieren deutschlandweit für bessere Bildung, mehr Klimaschutz und bezahlbares Leben. Was als friedlicher Protest beginnt, schlägt in teils heftige Krawalle um.
Vor allem in Frankfurt kommt es zu Plünderungen, Sachbeschädigungen und gewaltsamen Angriffen auf Einsatzkräfte.
Die Ereignisse entfachen eine Debatte über Gewaltbereitschaft, gesellschaftliche Integration und politische Verantwortung. Dabei drohen die eigentlichen Anliegen der Generation Z in den Hintergrund zu geraten. "frontal" blickt auf eine Protestbewegung zwischen berechtigtem Engagement, wachsendem Frust und eskalierender Gewalt.
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