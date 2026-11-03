Gen Z auf der Straße - Zwischen Protest und Krawall

Vor allem in Frankfurt kommt es zu Plünderungen, Sachbeschädigungen und gewaltsamen Angriffen auf Einsatzkräfte.



Die Ereignisse entfachen eine Debatte über Gewaltbereitschaft, gesellschaftliche Integration und politische Verantwortung. Dabei drohen die eigentlichen Anliegen der Generation Z in den Hintergrund zu geraten. "frontal" blickt auf eine Protestbewegung zwischen berechtigtem Engagement, wachsendem Frust und eskalierender Gewalt.