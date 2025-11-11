Wie ernst meint es die Bundesregierung mit dem Klimaschutz?

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) war in Belém, für gerade einmal zwölf Stunden. Ein Kurztrip, der ihn nicht zum "Klimakanzler" macht – und das will er auch nicht sein. Gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten, Emmanuel Macron, und der italienischen Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni, setzt Merz auf Klimaschutz ohne Abstriche bei der Wettbewerbsfähigkeit. Doch so zieht die EU, einst Klassenbeste in der Klimapolitik, andere nicht mit.