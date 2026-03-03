Die Epstein-Akten und die Politik: Spuren führen auch nach Deutschland

von Gunnar Krüger, Nina Niebergall und Wolf-Christian Ulrich 03.03.2026 | 21:00 |

Seit Monaten recherchiert "frontal" gemeinsam mit Partnern zu Jeffrey Epstein. Das Gesamtbild entsteht aus vielen Geschichten - etwa die der Deutschen Bank oder die eines deutschen KI-Forschers.