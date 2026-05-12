Cum-Cum-Geschäfte: Milliardenschwere Steuerabzocke ohne Folgen?
von Marta Orosz, Heiko Rahms und Christian Salewski
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Seit über einem Jahrzehnt versuchen Ermittlungsbehörden und Gerichte, die Cum-Ex-Aktiengeschäfte aufzuklären. Einen vermutlich noch größeren Schaden verursachten die sogenannten Cum-Cum-Aktiendeals.
Zwar ließen sich die Steuergelder zurückholen, doch gibt es bislang nur eine einzige Anklage und noch keinen Prozessbeginn.
frontal deckt Cum-Cum-Fälle auf und geht der Frage nach, warum die mutmaßlichen Profiteure bis heute kaum Konsequenzen zu befürchten haben.