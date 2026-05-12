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Cum-Cum-Geschäfte: Milliardenschwere Steuerabzocke ohne Folgen?

Cum-Cum-Geschäfte: Milliardenschwere Steuerabzocke ohne Folgen?

von Marta Orosz, Heiko Rahms und Christian Salewski

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Frankfurter Banken-Skyline

Seit über einem Jahrzehnt versuchen Ermittlungsbehörden und Gerichte, die Cum-Ex-Aktiengeschäfte aufzuklären. Einen vermutlich noch größeren Schaden verursachten die sogenannten Cum-Cum-Aktiendeals.

Zwar ließen sich die Steuergelder zurückholen, doch gibt es bislang nur eine einzige Anklage und noch keinen Prozessbeginn.

frontal deckt Cum-Cum-Fälle auf und geht der Frage nach, warum die mutmaßlichen Profiteure bis heute kaum Konsequenzen zu befürchten haben.