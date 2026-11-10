Nach Massenansturm auf CEUTA: Die Folgen für Europas Asylpolitik

von Steffen Mayer und Felix Wolf 10.11.2026 | 21:00 |

Die Massenflucht nach Ceuta im Sommer 2026 sorgt für Spannungen zwischen Spanien, Marokko und der EU. Der Verdacht: Marokko könnte die Migration gezielt als politisches Druckmittel eingesetzt haben.