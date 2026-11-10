Nach Massenansturm auf CEUTA: Die Folgen für Europas Asylpolitik
von Steffen Mayer und Felix Wolf
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Die Massenflucht nach Ceuta im Sommer 2026 sorgt für Spannungen zwischen Spanien, Marokko und der EU. Der Verdacht: Marokko könnte die Migration gezielt als politisches Druckmittel eingesetzt haben.
Belegen lässt sich eine solche Einflussnahme bislang nicht. Dennoch verschärft Europa den Kurs in der Migrationspolitik und baut den Schutz seiner Außengrenzen weiter aus.
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