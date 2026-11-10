  3. Merkliste
  4. Suche
Video
frontal

Nach Massenansturm auf CEUTA: Die Folgen für Europas Asylpolitik

Nach Massenansturm auf CEUTA: Die Folgen für Europas Asylpolitik

von Steffen Mayer und Felix Wolf

|
SPAIN-POLITICS-IMMIGRATION

Die Massenflucht nach Ceuta im Sommer 2026 sorgt für Spannungen zwischen Spanien, Marokko und der EU. Der Verdacht: Marokko könnte die Migration gezielt als politisches Druckmittel eingesetzt haben.

Belegen lässt sich eine solche Einflussnahme bislang nicht. Dennoch verschärft Europa den Kurs in der Migrationspolitik und baut den Schutz seiner Außengrenzen weiter aus.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren