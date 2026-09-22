CDU nach historischer Pleite: Wie sich die Partei-Basis von Merz distanziert

Bundeskanzler und CDU-Parteichef Friedrich Merz spricht von einem "Desaster" – und kündigt zugleich an, an seinem Kurs und seinen Ämtern festzuhalten.



Doch wie groß ist der Rückhalt für Merz in der eigenen Partei noch? Nach der Wahlniederlage wächst der Druck auf die Parteiführung. Entscheidend wird, wie die Landesverbände und die Basis auf das Ergebnis reagieren. Muss Merz um seinen Parteivorsitz kämpfen? Und welche Folgen hat die historische Pleite für seine Zukunft als Kanzler?