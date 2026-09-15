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frontal

Ukraine-Hilfe auf Kosten des Sozialstaats?

Milliardenhilfen für die Ukraine: Fehlt das Geld an anderer Stelle?

von J. Bartz, J. Held, A. Kapinos und M. Strompen

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BSW-Wahlplakat mit der Aufschrift: "Geld für Schulen satt für Waffen!"

Sowohl das BSW als auch die AfD lehnen wesentliche deutsche Ukraine-Hilfen ab. Sie argumentieren unter anderem, dass die Milliarden für die Ukraine an anderer Stelle in Deutschland fehlen.

Im Berliner Wahlkampf etwa kritisiert BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht, die Bundesregierung verpulvere "Milliarden und Abermilliarden" für die Ukraine, während bei der Rente gekürzt werde.

"frontal" fragt: Belasten die Ukraine-Hilfen tatsächlich den Wohlstand in Deutschland – oder profitiert umgekehrt auch die Wirtschaft davon? Und: Was würde es für die Ukraine bedeuten, sollte Deutschland seine Milliardenhilfen einstellen.