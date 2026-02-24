Freiwillig im Ukrainekrieg: Tod eines Deutschen wirft Fragen auf
von Markus Thöß
|
Michael P. zog freiwillig in den Krieg: Der ehemalige Bundeswehrsoldat war überzeugt, auf den Einsatz in der Ukraine vorbereitet zu sein. Doch der Krieg endete für den Deutschen tödlich.
Von Michaels Tod erfährt sein älterer Bruder im Februar 2025 aus der "frontal"-Berichterstattung. Im Internet stößt er auf widersprüchliche Angaben. War es wirklich Suizid? In der Ukraine hofft er, Antworten auf seine Fragen zu finden.