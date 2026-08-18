Dramatischer Anstieg bei Badeunfällen: Können immer weniger Menschen gut schwimmen?
von Melanie Stucke
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Tödliche Badeunfälle in Schwimmbädern und an Badeseen nehmen dramatisch zu: Im Juni ertranken so viele Menschen wie seit über 20 Jahren nicht. Zugleich können immer weniger Kinder sicher schwimmen.
Fehlende Schwimmbäder, lange Wartelisten und hohe Kosten erschweren den Zugang zum Schwimmunterricht. Was muss sich ändern, damit mehr Kinder wieder schwimmen lernen? Und wie lässt sich die Sicherheit in Freibädern sowie an Badeseen noch gewährleisten?