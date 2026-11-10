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Schlammschlacht in NRW: Wie sich die AfD selbst bekriegt

Schlammschlacht in NRW: Wie sich die AfD selbst bekriegt

von David Gebhard, Marie Scholl und Patrick Sadi

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AfD-NRW-Chef Martin Vincentz

Im Schatten ihres Umfragehöhenflugs führt die AfD im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen einen erbitterten Macht- und Lagerkampf.

Ausgerechnet in jener Partei, die Recht und Ordnung sowie ein "Deutschland, aber normal" verspricht, gehören Beleidigungen, persönliche Verletzungen und juristische Auseinandersetzungen zum politischen Alltag – und sind längst das neue Normal der AfD.

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