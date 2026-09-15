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AfD-nahe Streamer im Wahlkampf - Zwischen Reichweite und Einfluss

AfD-nahe Streamer im Wahlkampf - Zwischen Reichweite und Einfluss

von D. Gebhard, A. Herzlieb, M. Hossener und M. Strompen

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Björn Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen, gibt bei der Wahlparty der AfD vor dem Alten Theater ein Interview mit dem Influencer "Aktivist Mann".

Sie nennen sich "Aktivist Mann", "Weichreite" oder "Björn Banane": Influencer und Streamer, die auf AfD-Veranstaltungen filmen, Interviews führen und live ins Netz übertragen. Wer sind diese Akteure?

Welche Bedeutung haben sie für die AfD? Und wie glaubwürdig ist es, wenn sich die Parteispitze von einem einzelnen Streamer distanziert, der Journalisten aggressiv angegangen ist?