Blick hinter Putins Fassade - Was denken die Menschen in Russland?
von Joachim Bartz und Katja Belousova
Wie denken die Menschen in Russland über den Angriffskrieg in der Ukraine? Informationen aus Russland zu bekommen, ist schwer: Kommunikationskanäle werden abgeschaltet, die Propagandamaschine läuft.
Sie sagen nur anonym, was sie denken. Denn es drohen Strafen. "frontal" hat dennoch Einblicke bekommen. Ansonsten überwiegen Apathie und Perspektivlosigkeit – und ein Wunsch: den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.