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ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz

ZDF-Sommerinterview mit Friedrich Merz

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Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Bundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch mit Diana Zimmermann

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn ist Kanzler Merz offen für eine Kabinettsumbildung: "Es könnte eine Gelegenheit sein", sagt er im ZDF-Sommerinterview - und kritisiert Spahn.

Das ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Diana Zimmermann trifft am 19. Juli 2026 den Bundeskanzler Friedrich Merz.

Rund um die parlamentarische Sommerpause interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Diana Zimmermann und Wulf Schmiese, den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Spitzen der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien.

Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit über 38 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.

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