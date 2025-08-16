Pellegrino Matarazzo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pellegrino Matarazzo
|
Pellegrino Matarazzo ist ein ehemaliger Fußballspieler und heutiger Trainer. Zuletzt war er in der Bunesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim tätig.
ZDFheute informiert zu Pellegrino Matarazzo aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
ZDFheute informiert zu Pellegrino Matarazzo aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Fußball - Bundesliga:Hoffenheim entlässt Matarazzo
- mit Video
Europa League: TSG gegen Kiew:Mächtig Druck im Hoffenheimer Kessel
Biografie
Pellegrino Matarazzo wurde 1977 in New Jersey, USA geboren. Er begann seine Fußballkarriere bei einem örtlichen Verein und spielte später für das Fußballteam der Columbia University in New York. Nachdem er einem deutschen Scout aufgefallen war, kam Matarazzo im Jahre 2000 nach Deutschland, wo er in der Regionalliga spielte und schließlich zehn Jahre später seine Fußballkarriere beendete. Daraufhin begann Matarazzo als Trainer. Er war unter anderem Co-Trainer unter Julian Nagelsmann für die TSG 1899 Hoffenheim und später Cheftrainer des VfB Stuttgart. 2023 kehrte Pellegrino Matarazzo zur TSG Hoffenheim als Cheftrainer zurück.