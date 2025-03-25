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Mpox (Affenpocken) - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

MPox (Affenpocken)

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MPox (Affenpocken) ist eine seltene Virusinfektion, die mit Menschenpockenviren und Kuhpockenviren verwandt ist. Dort, wo sie verbreitet ist, können sich Menschen durch Kontakt zu infizierten Tieren anstecken. Dazu zählen Nagetiere. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist vor allem bei engem Kontakt möglich. Von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung vergehen etwa 5 bis 21 Tage.

Aktuelles zu Mpox

  1. Erster Preis UNICEF Foto des Jahres 2024

    Unicef Foto des Jahres 2024:Gesichter, die das Leid des Krieges zeigen

    von Kai Remen
  2. Kolorierte Transmissionselektronenmikroskopie von Affenpockenpartikeln (grün), die in einer infizierten Zelle (rosa und lila)
    FAQ

    Erster Fall mit neuer Variante:Mpox in Deutschland: Was dazu bekannt ist

  3. People receive Mpox vaccine in Bangkok

    Einreisekontrollen verschärft:Singapur wappnet sich gegen Mpox

    von Vera Keddigkeit
  4. Ausgestreckte Arme mit sichtbarem MPOX Ausschlag

    3sat | NANO:MPox: Anstieg von Infektionen im Kongo

    Video4:39
  5. Frauen gehen im Bulengo-Flüchtlingslager in Goma, Kongo, spazieren.

    Erreger breitet sich aus:Mpox im Kongo: Wie Elend das Virus begünstigt

  6. Dieses undatierte Bild des National Institute of Allergy and Infectious Diseases zeigt eine kolorierte Transmissionselektronenmikroskopaufnahme von Affenpockenpartikeln (rot), die in einer infizierten Zelle (blau) gefunden und im Labor kultiviert wurden

    "Klade I" in Schweden bestätigt:Erster Fall von neuer Mpox-Variante in Europa

  7. Dieses von Ärzte ohne Grenzen (Ärzte ohne Grenzen) bereitgestellte Foto vom 31. Mai 2023 zeigt Gesundheitspersonal, das Kinder über die Symptome der MPOX-Krankheit in Goma, Kongo, aufklärt.
    FAQ

    WHO ruft weltweite Notlage aus:Darum ist Mpox kein Corona 2.0

    von Oliver Klein
    mit Video6:12
  8. Eine kolorierte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme von Partikeln des Affenpockenvirus (Gold), kultiviert und gereinigt aus einer Zellkultur, aufgenommen in der NIAID Integrated Research Facility, veröffentlicht am 26. Juli 2022, in Fort Detrick, Maryland.

    Gefährliches Virus:WHO ruft wegen Mpox höchste Warnstufe aus

  9. Archiv: Die Hände eines Patienten aus Kongo mit Affenpocken

    Höchste Alarmstufe möglich:WHO berät über Mpox in Kongo

  1. Kolorierte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme von Affenpocken-Viruspartikeln (türkis) in einer infizierten Zelle (braun)
    Interview

    Experte zu erstem Fall in Europa:Mpox: "Wird nicht zum Flächenbrand werden"

    mit Video4:54
  2. Dieses von Ärzte ohne Grenzen (Ärzte ohne Grenzen) bereitgestellte Foto vom 31. Mai 2023 zeigt Gesundheitspersonal, das Kinder über die Symptome der MPOX-Krankheit in Goma, Kongo, aufklärt.
    FAQ

    WHO ruft weltweite Notlage aus:Darum ist Mpox kein Corona 2.0

    von Oliver Klein
    mit Video6:12
  3. ZDFHeute Fallback Bild

    Nachrichten | Thema:Coronavirus

Mpox auch in Deutschland

  1. Affenpocken - Mpox
    FAQ

    Erster Fall mit neuer Variante:Mpox in Deutschland: Was dazu bekannt ist

  2. People receive Mpox vaccine in Bangkok

    Einreisekontrollen verschärft:Singapur wappnet sich gegen Mpox

    von Vera Keddigkeit

Mpox: Armut macht krank

Frauen gehen im Bulengo-Flüchtlingslager in Goma, Kongo, spazieren.

Mpox im Kongo: Wie Elend das Virus begünstigt