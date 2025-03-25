Mpox (Affenpocken) - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

MPox (Affenpocken)
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MPox (Affenpocken) ist eine seltene Virusinfektion, die mit Menschenpockenviren und Kuhpockenviren verwandt ist. Dort, wo sie verbreitet ist, können sich Menschen durch Kontakt zu infizierten Tieren anstecken. Dazu zählen Nagetiere. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist vor allem bei engem Kontakt möglich. Von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung vergehen etwa 5 bis 21 Tage.
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