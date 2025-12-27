  3. Merkliste
Platz 5 beim Super-G in Livigno: Jocher knackt Olympianorm

Super-G-Weltcup:Platz 5 in Livigno: Jocher knackt Olympianorm

von Michael Krämer

Simon Jocher jubelt im Ziel beim Super-G in LivignoSimon Jocher jubelt im Ziel beim Super-G in Livigno

Doppeltes Glück für Simon Jocher. Mit Platz 5 beim Super-G in Livigno fährt er sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis ein und schafft damit auch die nationale Olympia-Norm.

