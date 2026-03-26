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Fußball: So heftig war Mesut Özils Premiere gegen die Türkei

vor 26 Minuten
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Testspiel mit Deutschland 2010:So heftig war Özils Premiere gegen die Türkei

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Kurz nach der WM 2010 spielte Mesut Özil erstmals im DFB-Dress gegen die Türkei. Eine Partie die seinerzeit hohe Wellen schlug.

Mesut Özil im Deutschland-Trikot von 2010

Kurz nach der WM 2010 spielte Mesut Özil erstmals im DFB-Dress gegen die Türkei. Eine Partie die seinerzeit hohe Wellen schlug.

26.03.2026 | 1:35 min
Themen
SportMesut ÖzilDeutsche Fußball-Nationalmannschaft

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