Ironman: Wie Laura Philipp auf Hawaii Geschichte schreiben will

Laura Philipp will sich am Samstag bei der Ironman-WM auf Hawaii ihren großen Traum erfüllen. Die Deutsche trifft bei brutalen Bedingungen auf starke Konkurrenz.

Laura Philipp geht in Hawaii als Titelverteidigerin an den Start. Quelle: imago

Wenn am Samstagfrüh in Kailua-Kona der Startschuss zum Ironman fällt, dann gehört auch eine deutsche Athletin zu den Siegesanwärterinnen des legendären Rennens. Laura Philipp geht als Titelverteidigerin an den Start, nachdem sie im Vorjahr die Ironman-WM in Nizza für sich entschied. Fehlen wird dagegen die bislang einzige deutsche Hawaii-Siegerin Anne Haug, die ihre Karriere in diesem Jahr beendet hat.

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und ein Marathon über 42,195 Kilometer werden die 58 Profis und etwa 1.500 ambitionierten Hobbysportlerinnen an ihre Grenzen bringen. Dabei werden die Frauen ein letztes Mal die Aufmerksamkeit für sich alleine haben: Ab 2026 wird es wieder ein einheitliches Frauen- und Männerfeld geben, so wie es früher die Regel war.

Philipp in Hamburg ganz vorne

Dass Philipp, die erst im Alter von 24 Jahren das Kraulschwimmen erlernte, mit einigen Minuten Rückstand auf die Spitze aus dem Meer kommen wird, ist eingepreist. Ihre Stärken folgen auf dem Rad und vor allem beim Laufen.

Ihren Sieg bei der Ironman-EM in Hamburg Anfang Juni brachte die 38-Jährige im strömenden Regen ins Ziel, nachdem sie im Marathon die verbliebenen Konkurrentinnen eingesammelt hatte.

Kommt der "Mumuku" zu Hitze und Schwüle dazu?

Philipp und Co. werden komplett andere Bedingungen vorfinden als in Hamburg, - doch zu Hitze und Schwüle könnte auch noch ein strammer Wind durch die weiten Lavafelder den Athletinnen auf dem Rad zu schaffen machen. Vor allem der berüchtigte "Mumuku", der in manchen Jahren als Seitenwind so manchen Triathleten beinahe vom Rennrad blies, bereitet Sorgen,

Philipp ist mit ihrem Trainer und Ehemann Philipp Seipp bereits vor einem Monat ans andere Ende der Welt gereist, um sich auf die brutalen Bedingungen auf Hawaii vorzubereiten - vor allem auch mental. Sie bleibt ruhig, wo andere nervös werden und vertraut auf ihr Gefühl.

In Kona muss man die Strecke respektieren. Nur wer sie versteht, kann sie bezwingen. „ Laura Philipp

Drei Weltmeisterinnen im Feld

Philipps Erfahrung, ihre Ruhe und ihr Vertrauen in die eigenen Stärken könnten der Schlüssel sein, um den Titel zu verteidigen. Aber sie weiß: In Kona kann alles passieren. Ein Defekt, ein Hitzeschock, ein kleiner taktischer Fehler - und die Konkurrenz ist zur Stelle. Und die hat es in sich: Philipp, die vor drei Jahren Dritte auf Hawaii wurde, gehört zu drei (früheren) Weltmeisterinnen, die in einem außergewöhnlich hochkarätigen Feld an den Start gehen.

Chelsea Sodaro aus den USA triumphierte 2022 in Kona, die Engländerin Lucy Charles-Barclay holte ein Jahr später den Titel - trotz eines Muskelrisses in der Wade nach nicht einmal zwei Laufkilometern. "Ich würde mir wünschen, diesmal ein Rennen zu erleben, bei dem ich, egal was passiert, nicht solche starken Schmerzen habe", sagte sie dem "Observer". "Natürlich gehört Schmerz dazu, aber eben nicht dieser Schmerz."

Philipp: "Das gibt mir Gänsehaut"

Auch Katrina Matthews, ebenfalls aus England, bringt das Herz einer Kämpferin mit. Nach schweren Rückschlägen hat sie sich zurückgebissen, wurde 2024 in Nizza Zweite. Zu beachten ist auch die erst 27 Jahre alte Taylor Knibb (USA), die als das größte Talent der neuen Generation gilt.

Doch Philipp scheint bereit, sich ihren ultimativen Traum zu erfüllen: "Wenn ich an diese Energie der Insel denke, wenn man dann als Siegerin den Kranz auf den Kopf gesetzt bekommt: Das gibt mir Gänsehaut", sagte sie der Sportschau. Dafür wird sie an ihre Grenzen gehen müssen - selbst wenn sich der "Mumuku" gnädig zeigen sollte.