Atlantiküberquerung: Walther startet mit SUP

Michael Walther will mit dem SUP den Atlantik überqueren. Der Umweltaktivist wird drei Monate unterwegs sein - auch eine mentale Herausforderung.

Auf diesem sechs Meter kurzen Offshore-Stand-up-Paddleboard will Michael Walther den Atlantik überqueren. Quelle: dpa

Nach monatelanger Vorbereitung ist Michael Walther zu seiner Atlantik-Überquerung auf einem nur sechs Meter kurzen Offshore-Stand-up-Paddleboard aufgebrochen. Der Kieler startete am Freitagabend von Portugals Küste aus zu seiner Solo-Tour, die ihn über 6000 Kilometer nach Französisch-Guayana führen soll. Dort will er in rund drei Monaten wieder Land betreten.

Der Extremsportler Michael Walther hat einen ambitionierten Plan: Mit dem Stand Up Paddelboard den Atlantik überqueren. Wie soll das klappen? Mima-Reporter Timm Kruse fragt live nach! 20.06.2025 | 9:27 min

Ich bin nicht lebensmüde oder irre und möchte gerne gesund wieder nach Hause kommen. „ Michael Walther

Walther: Mentale eine große Herausforderung

Walther ist der erste Europäer, der sich an diese Herausforderung wagt. Er betonte aber, dass es ihm dabei nicht um einen Rekord gehe. "Ich habe in den vergangenen Jahren immer daran gearbeitet, Menschen für den Meeres- und Klimaschutz zu begeistern. Irgendwann habe ich mir überlegt, dass wir zeigen müssen, dass wir auch ferne Ziele erreichen können, wenn wir den ersten Schritt machen. Und da dachte ich, diese Atlantikreise ist die richtige Analogie."

Sport : Wellenbrecherinnen: 5000 km über den Atlantik Vier Hamburgerinnen stehen vor der Herausforderung ihres Lebens: Die "Wellenbrecherinnen" wollen den Atlantik im Ruderboot bei der "Talisker Whisky Atlantic Challenge" überqueren.

Obwohl er über Wochen allein sein wird, freue er sich darauf, ergänzte Walther. Er räumte allerdings ein, dass es nebst Stürmen auch zu seinen größten Ängsten zähle, "dass das mental eine richtig große Herausforderung wird". Sollte er diesbezüglich oder auch körperlich an Grenzen kommen, würde er die Tour abbrechen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.