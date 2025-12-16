Wie ein Jeanmarc Bosman die Transfer-Regeln revolutionierte

30 Jahre Bosman-Urteil:Wie ein Belgier die Transfer-Regeln revolutionierte
|
Jean-Marc Bosman hat einen festen Platz in der Fußball-Geschichte. Der Belgier sorgte mit einem Rechtsstreit um seinen Vertrag für eine Revolution auf dem Transfermarkt.
Der Belgier Jean-Marc Bosman hat Mitte der 90er-Jahre für eine Revolution der Transferregeln gesorgt. Als sogenanntes Bosman-Urteil wurde eine Entscheidung des EuGH bekannt, die besagt, dass Profi-Fußballspieler in der Europäischen Union nach Ende des Vertrages ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln dürfen.
Bosman wollte seinen Klub verlassen und befand, dass die vom Verein angesetzte Ablösesumme zu hoch war. Er klagte gegen den RFC Lüttich, da er sich in seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeschränkt sah.