Wie ein Jeanmarc Bosman die Transfer-Regeln revolutionierte

Jean-Marc Bosman hat einen festen Platz in der Fußball-Geschichte. Der Belgier sorgte mit einem Rechtsstreit um seinen Vertrag für eine Revolution auf dem Transfermarkt.

Der Belgier Jean-Marc Bosman hat Mitte der 90er-Jahre für eine Revolution der Transferregeln gesorgt. Als sogenanntes Bosman-Urteil wurde eine Entscheidung des EuGH bekannt, die besagt, dass Profi-Fußballspieler in der Europäischen Union nach Ende des Vertrages ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln dürfen.