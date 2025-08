Segeln: Ocean's Seven für Europa mit Boris Herrmann

Boris Herrmann wird seine "Malizia - Seaexplorer" - hier beim Ocean-Race-Fly-by 2023 in Kiel - an eine Kollegin abgeben.

Zum zweiten Mal nach 2022 führt das Ocean Race Europe seine Herausforderer rund um den Kontinent. Die Segler und Seglerinnen der sieben Rennställe werden über fünf Etappen und 4.500 Seemeilen auf dem Kurs von Kiel via Portsmouth, Fly-by in Porto, Cartagena, Nizza und Genua in den Zielhafen Boka Bay in Montenegro geprüft.

Die Teams treten als Crew-Quartette mit mindestens einer Frau plus An-Bord-Reporter auf den von der Vendée Globe bekannten Imoca-Rennyachten an. Vor drei Jahren war es die deutsche Imoca-Außenseiterin "Einstein", die in den oft, aber nicht immer leichten Sommerwinden den Sieg-Coup landete.

Herrmanns Abschiedsrennen mit "Malizia - Seaexplorer"

Herrmanns übernächstes Ziel: Vendée Globe 2028

Mehr Podiumskandidaten als Außenseiter

Im Europa-Rennen träumen

Dazu kommt Imoca-Neueinsteiger Ambrogio Beccaria mit seinem Team Allagrande Mapei Racing. Dem Italiener gefällt das Rennen auch aus einem besonderen Grund. "Wir befinden uns in einem Moment in der Geschichte, in dem wir Angst haben, in wirklich dunkle Zeiten zurückzukehren", sagt er: "Daher lässt mich die Idee eines Rennens, das Menschen in ganz Europa verbindet, von besseren Zeiten träumen."