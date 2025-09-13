SailGP in Saint-Tropez: Zweiter Renntag abgesagt

Der zweite Renntag bei der SailGP in Saint-Tropez ist abgesagt worden. Grund dafür sind Unwetterwarnungen. Der Renntag wird nicht nachgeholt.

Kein zweiter Tag beim SailGP-Halt in Saint-Tropez. Quelle: ap

Der zweite Renntag der SailGP in Saint-Tropez ist abgesagt worden. Grund dafür sind Unwetterwarnungen für das Gebiet, in dem die Rennen stattfinden sollten. Aus logistischen Gründen werden die Rennen auch nicht verschoben, sondern ersatzlos gestrichen.

Frankreich siegt beim SailGP vor Rügen im Finale der Top 3 gegen Australien und Großbritannien. Deutschland verpasst es knapp, hat aber am Samstag die erste Wettfahrt gewonnen. 17.08.2025 | 1:27 min

Großbritannien gewinnt das Wochenende

Die Ergebnisse des Wochenendes werden aufgrund der Rennen des ersten Tages berechnet. Es gewinnt das Team aus Großbritannien, gefolgt von Neuseeland und Spanien. Auch Deutschland gelang ein Achtungserfolg: In der letzten Regatta des gestrigen Renntages fuhr das Team um Erik Kosegarten-Heil auf Rang zwei.

Damit endet die Station in Saint-Tropez in für Team Germany SailGP mit gemischten Gefühlen: Mit Platz vier bringen der zweimaligen 49er-Olympia-Dritte und Steuermann Erik Kosegarten-Heil und sein Team das beste Ergebnis der Saison ein.

Deutschlands Coach: "Waren voller Angrifssfreude"

Andererseits verlor der deutsche Rennstall von Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel die am Freitag erarbeitete Chance, am Finaltag um den historischen ersten Einzug in ein SailGP-Finale zu kämpfen.

SailGP: Das erste Rennen vor St. Tropez. Es kommentiert Kristin Recke. 12.09.2025 | 84:06 min

Der Flensburger Coach Lennart Briesenick bezeichnete die Absage dennoch als "weise Entscheidung", sagte aber auch: "Es ist trotzdem schade. Wir waren voller Angriffsfreude, das ersehnte Finale einmal zu erreichen."

Die nächsten Rennen finden am kommenden Wochenende in Genf statt (live zu streamen im ZDF). Danach geht es noch nach Spanien, ehe in Abu Dhabi die Saison beendet wird.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.