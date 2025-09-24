  3. Merkliste
Ruder-WM: ZDF-Experte Hannes Ocik glaubt an zwei bis vier Medaillen

|

Hannes Ocik

ZDF-Ruderexperte Hannes Ocik über die anstehenden Entscheidungen bei der Ruder-WM in Shanghai, den neuformierten Deutschland-Achter und die Aussichten für das deutsche Team.

