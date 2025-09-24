ZDF-Experte Hannes Ocik : Ruder-WM: "Zwei bis vier Medaillen sind drin"

24.09.2025 | 14:42 |

ZDF-Ruderexperte Hannes Ocik über die anstehenden Entscheidungen bei der Ruder-WM in Shanghai, den neuformierten Deutschland-Achter und die Aussichten für das deutsche Team.