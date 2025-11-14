Reit-Bundestrainer zum Kukuk-Eklat:Becker: "Schwierige Situation, wenn Emotionen hochkochen"

  3. Merkliste
Reit-Bundestrainer Becker zum Kukuk-Eklat: "Schwierige Situation"

Reit-Bundestrainer Otto Becker

Nach dem Eklat um Olympiasieger Christian Kukuk stellt sich Bundestrainer Otto Becker den Fragen von ZDF-Reporterin Klara Keuthen.

Quelle: Reuters

