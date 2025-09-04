  3. Merkliste
Vuelta-Etappe abgebrochen: Elfte Etappe nach Protesten abgebrochen

von Stefan Bier
Personen, die hinter der Absperrung stehen, halten im Zielbereich der 11. Vuelta-Etappe Palästina-Flaggen über die Strecke. Davor stehen Polizisten.

Bei der Spanien-Rundfahrt haben die bisher heftigsten Eingriffe von pro-palästinensischen Demonstranten für Chaos und ein unplanmäßiges Ende der elften Etappe gesorgt.

