Schwarzwald-Radrennen: Zahlreiche Verletzte nach Massenstürzen

Bei einem Radrennen im Schwarzwald sind viele Fahrer bei mehreren Stürzen verletzt worden. Rettungskräfte waren im Großeinsatz, der Wettkampf wurde abgebrochen.

Bei einem Radrennen im Schwarzwald sind mehrere Teilnehmer teils schwer gestürzt. Quelle: dpa

Dutzende Rennradfahrer sind am Sonntag bei Massenstürzen während eines Straßenrennens im Schwarzwald teils schwer verletzt worden.

Nach ersten Informationen wurden 15 bis 20 Teilnehmer mit schweren sowie weitere 20 bis 25 Fahrer mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Konstanz mitteilte. Zusätzlich seien etwa 35 Leichtverletzte im Bereich der Unfallstellen geblieben.

Genaue Zahl der Verletzten noch offen

Eine abschließende Verletztenzahl lasse sich aktuell noch nicht nennen, hieß es weiter. Die Organisatoren hätten die laufenden Rennen abgebrochen und alle weitere Veranstaltungen für Sonntag abgesagt.

Nach Polizeiangaben ereignete sich ein erster Massensturz in einer Kurve auf einer Landstraße zwischen Bad Dürrheim und Biesingen, als sich das Fahrerfeld verdichtete. Im Rückstau hinter der Unfallstelle ereignete sich kurz darauf ein zweiter Massensturz.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Die Unglücke ereigneten sich gegen 11.30 Uhr. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Neben Rettungswagen waren auch vier Rettungshubschrauber zur Versorgung der Verletzten vor Ort, wie die Beamten weiter mitteilten. Eine "Einwirkung von außen" auf das Rennen schlossen sie als Ursache bereits aus.

Die Verletzten wurden demnach "großräumig" auf Krankenhäuser verteilt. Nach Polizeiangaben handelte es sich um ein Rennen im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung "RiderMan".

Nach Angaben der Veranstalter finden dabei neben Amateur- oder Jedermannrennen auch Wettkämpfe der Bundesliga statt. Laut Polizei rechneten die Organisatoren mit insgesamt 1200 Teilnehmenden.

